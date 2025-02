Il rapper milanese torna a far parlare di sé dopo un bacio in discoteca.

Il bacio che ha sorpreso i fan

Fedez, il noto rapper milanese, è tornato a far parlare di sé, non per la sua musica, ma per un bacio appassionato immortalato in un video. Durante una serata trascorsa nella discoteca Volt di Milano, il cantante è stato ripreso mentre baciava una giovane donna, scatenando immediatamente il gossip. L’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano ha condiviso il filmato, alimentando le speculazioni su chi possa essere la misteriosa ragazza.

Chi è Matilde Caru?

Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane donna sarebbe Matilde Caru, una ragazza di 19 anni di Milano. Questo non è il primo episodio che la vede coinvolta con Fedez; già lo scorso dicembre, i due erano stati avvistati insieme all’uscita di un ristorante. La situazione ha sollevato interrogativi su una possibile relazione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Mentre Fedez sembra aver ritrovato il sorriso, la sua ex moglie, Chiara Ferragni, continua a consolidare il suo legame con Giovanni Tronchetti Provera.

Le reazioni del pubblico e dei media

Il video ha suscitato un’ondata di reazioni sui social media, con i fan divisi tra chi sostiene il rapper e chi critica la sua vita privata. Fedez, noto per la sua schiettezza e il suo approccio diretto, ha sempre affrontato le voci di gossip con ironia. Tuttavia, la sua recente apparizione in compagnia di Matilde ha riacceso l’interesse dei media, che si chiedono se questa sia una semplice frequentazione o se ci sia qualcosa di più serio tra i due. Nel frattempo, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrano aver superato le recenti voci di crisi, apparendo affiatati e felici insieme ai loro figli.