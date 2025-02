Nel trambusto che ha riportato Fedez e Chiara Ferragni al centro delle attenzioni, arriva ora un messaggio della mamma dell’imprenditrice digitale, che sembra tutt’altro che casuale. Ecco le sue parole condivise sui social.

Fedez-Ferragni, il commento pungente della mamma di Chiara

L’ultima indiscrezione emersa dalla vicenda dei Ferragnez, analizzata da Fabrizio Corona, riguarda l’accusa secondo cui Fedez avrebbe avuto un’amante e Chiara lo avrebbe tradito, anche con Achille Lauro. A tutto ciò si aggiunge la reazione di quest’ultimo, che ha dichiarato di non interessarsi al gossip, riservato a chi non ha altro per emergere.

“Alcune persone sono come un colino, non importa quanto tempo e amore versi in loro. Lasciano scorrere tutto”. È intervenuta così sui social la mamma della Ferragni, Marina Di Guardo.

Una frase che, considerando gli eventi, appare indirizzata all’ex genero, come se fosse il destinatario di un amore che non è riuscito a valorizzare. Tuttavia, si tratta solo di un’ipotesi, poiché al momento non è chiaro a chi la donna abbia effettivamente fatto riferimento.

Le parole della mamma di Fedez

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona sulla relazione tra Fedez e Chiara Ferragni, seguite dal lungo sfogo sui social dell’influencer in merito ai tradimenti dell’ex marito, anche la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi, è intervenuta sulla vicenda nei giorni scorsi.