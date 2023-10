Non sono stati giorni facili per Fedez, questi appena trascorsi. Il cantante era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano settimana scorsa ed è stato dimesso solo nella giornata di venerdì, quando finalmente ha potuto fare ritorno a casa dalla sua famiglia.

Fedez racconta la malattia: l’intervista

Il rapper milanese era stato ricoverato a causa di due ulcere e i medici del Fatebenefratelli lo hanno sottoposto a due operazioni d’urgenza che, fortunatamente, hanno avuto un esito positivo. Dopo 9 giorni, Fedez lascia la clinica – ringraziando più volte medici e donatori di sangue – per fare ritorno a casa. I suoi fan, preoccupatissimi, possono tirare un sospiro di sollievo, mentre il cantante racconta in un’intervista come ha vissuto gli ultimi difficili giorni. “Rispetto a prima sto bene” – racconta Federico al ‘Corriere della Sera’, spiegando nei dettagli quali sono le sue attuali condizioni di salute – “Sono convalescente, ho perso molto sangue. La metà del sangue che avevo in corpo. La cosa più assurda è che quel mattino avevo un volo transoceanico”.

Fedez racconta la malattia: la salute mentale

Il cantante, come aveva lui stesso raccontato dopo il periodo burrascoso successivo all’ultimo Sanremo, sta combattendo anche con qualche problema legato alla sua salute mentale. Il tema è uscito nuovamente durante quest’ultima intervista: “Dopo la malattia ho avuto seri problemi di salute mentale. Li ho dovuti affrontare, li sto affrontando tuttora. Non me ne vergogno. Ho avuto una depressione acuta, sfociata in attacco ipomaniacale. Significa che arrivi completamente a perdere la lucidità” – ricorda Fedez, pensando ai momenti più difficili legati alla sua operazione per il tumore. “Per curarmi ho iniziato ad assumere degli psicofarmaci, che però talvolta non sono privi di effetti collaterali. Allora per curare gli effetti collaterali di un farmaco ti prescrivono un altro farmaco, e così via. Il risultato è stato che balbettavo, tremavo, non riuscivo più a pensare lucidamente. È tosta. Quando si deve affrontare uno stato depressivo, e la tua mente si è abituata a un sostegno farmacologico, se non ha più quel farmaco lo stato depressivo si acuisce.” E attualmente come stanno le cose da questo punto di vista? La cura prosegue e Fedez scende nei dettagli, mostrando come spesso gli accade, grande trasparenza e sincerità: “A oggi sono seguito da uno psichiatra e da uno psicoterapeuta. Ho provato tantissime cose per star meglio, anche le stimolazioni transcraniche. Sono scosse elettromagnetiche al cervello. Piacevoli non sono”.