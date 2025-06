Un pugno di troppo, e il divertimento si è trasformato in emergenza. È successo durante una diretta TikTok: Fedez e Il Rosso, impegnati in un’esibizione di boxe, hanno visto l’allenamento degenerare quando un colpo al volto ha spedito il creator dritto al pronto soccorso. Tutti i dettagli sull’accaduto.

Fedez, incontro di boxe live su Tiktok finisce male: rompe il naso a Il Rosso

Quella che doveva essere una tranquilla sessione di boxe in streaming si è trasformata in un incidente. Il Rosso, popolare content creator, aveva coinvolto Fedez in un momento di sparring durante una delle sue consuete dirette. L’inizio è stato leggero e divertente, ma un colpo mal calibrato da parte del rapper ha improvvisamente cambiato l’atmosfera.

Il pugno ha centrato in pieno volto Il Rosso, provocandogli una frattura al naso. La live si è interrotta bruscamente, mentre Fedez si è immediatamente attivato per prestare aiuto. Poco dopo, Il Rosso è riapparso sui social, documentando la visita al reparto di radiologia. La diagnosi è stata condivisa via Instagram: “Mi ha rotto il naso, settimana prossima mi opererò“.

Naso rotto e ironia: Il Rosso inscena una finta denuncia contro Fedez

Nonostante l’incidente, Il Rosso ha mantenuto il suo spirito ironico. In una delle sue storie ha scherzato: “Credo che denuncerò Fedez”, mostrando il volto segnato dal colpo. In un’altra, con tono sarcastico, ha lanciato una richiesta al rapper: “Fedez, regalami una Maserati”.

Ma non è finita qui: Il Rosso ha pubblicato una story in cui mostra quella che sembrava una vera denuncia ai danni di Fedez. In realtà, si trattava solo di uno scherzo. Il modulo è stato compilato con dati inventati, il tutto pensato per strappare una risata ai follower.