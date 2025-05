La sfida tra i Boomers di Fedez e gli Stallions di Blur ai playoff della Kings League Italy ha rischiato di degenerare in una rissa. Il rapper ha utilizzato i suoi canali social per spiegare le ragioni del suo comportamento, accusando Blur di aver creato un clima tossico.

Fedez e Blur: la rissa sfiorata in Kings League

La partita tra i Boomers di Fedez e gli Stallions di Blur ai playoff della Kings League Italy è rapidamente degenerata in un momento di grande tensione. Delle parole di troppo avrebbero provocato una serie di tensioni, con Fedez che ha reagito scendendo in campo, mentre Blur si è avvicinato a lui, dando vita a un vero e proprio caos. Solo l’intervento di altri giocatori, tra cui l’ex calciatore Leonardo Bonucci, ha evitato che la situazione esplodesse ulteriormente.

Il momento ha scatenato un vivace dibattito sui social, con molti utenti che hanno manifestato sostegno a Fedez e criticato il comportamento di Blur. Inoltre, alcuni hanno sollevato dubbi sulla gestione da parte degli organizzatori della Kings League di episodi simili.

Fedez dopo la rissa sfiorata con Blur: la dura replica del rapper sui social

Il rapper è apparso sui social per parlare dell’episodio, svelando ulteriori dettagli su quanto accaduto. Ha spiegato di aver richiesto, qualche settimana prima, una riunione con la Lega riguardo alle dirette di Blur durante le partite della Kings League, chiedendo se fosse possibile intervenire almeno per evitare che lo streamer continuasse a augurare la morte e il tumore a chiunque, insultando gratuitamente anche le ragazze presenti.

“Chiarendo espressamente che se questo tipo di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita si sarebbe potuti arrivare ad un punto limite che avrei voluto evitare. Risultato: avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l’epiteto “tumore” e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita”.

Il rapper ha aggiunto di non conoscere nessuno dei presidenti prima della Kings League e che non esiste un altro presidente che si sia mai permesso di creare un clima così negativo come riesce a fare lui.

“Ora chiedo, è così difficile da capire che se per due mesi davanti a migliaia di ragazzini il content principale offerto dal loro “idolo” è questo, alla chiamata alle armi per una partita importante secondo voi quale poteva essere il tenore del “tifo”? Sinceramente, sono stupito di me stesso che la situazione non sia trascesa ulteriormente“.

Infine, ha concluso scrivendo che, a quanto pare, la linea che si è voluta adottare è stata questa. Tuttavia, il rapper ha dichiarato:

“Sappiate che se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che, prima o poi, una pizza in faccia potrebbe arrivarti, soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto davvero”.

Fedez ha espresso i suoi complimenti ai giocatori degli Stallions per l’eccellente performance mostrata in campo. Nonostante la tensione, ha sottolineato come abbiano dimostrato grande determinazione. Ha poi aggiunto che si vedranno in semifinale, pronti per una sfida ancora più intensa.