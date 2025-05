Scontro Fedez-Blur in Kings League: cosa è successo davvero?

Il quarto di finale dei Playoff tra Stallions e Boomers ha superato ogni aspettativa, trasformandosi in un autentico campo di battaglia, non solo sul terreno di gioco, ma anche fuori. A far salire la temperatura avrebbero contribuito i presidenti delle due squadre, Fedez e Blur, protagonisti di un confronto che avrebbe ulteriormente acceso gli animi di una partita già tesa.

L’atmosfera si è surriscaldata rapidamente, dando vita a un episodio che ha sorpreso tutti.

Tensione alle stelle tra Fedez e Blur in Kings League?

Le tensioni tra Fedez e Blur sarebbero rapidamente esplose, partendo dalle provocazioni prepartita per arrivare a un vero e proprio scontro. Il campo di gioco, durante il quarto di finale tra Stallions e Boomers, sarebbe diventato il palcoscenico di una serie di scambi accesi. Dopo aver trasformato un rigore, Fedez ha esultato in maniera provocatoria, avvicinandosi alla postazione di Blur e lanciando un sarcastico: “Non parlate più adesso?“.

La scintilla sarebbe stata innescata dall’annuncio bomba degli Stallions, che hanno ufficializzato l’ingresso di Cristiano Ronaldo in squadra, in risposta all’ingaggio di Leonardo Bonucci da parte dei Boomers. Quest’ultimo avrebbe suscitato polemiche ancor prima della partita, con Blur e i suoi che avevano sollevato dubbi sul rispetto dei limiti imposti dal salary cap della Kings League, mettendo in discussione la validità dell’operazione.

Tensione alle stelle tra Fedez e Blur in Kings League: il retroscena

Stando a quanto testimoniato dai presenti, la discussione tra Fedez e Blur sarebbe degenerata rapidamente, con toni infuocati.

Non è chiaro cosa abbia dato il via al conflitto, ma la tensione era evidente e ha richiesto l’intervento degli staff per evitare che la situazione sfuggisse del tutto di mano. Nonostante i tentativi di calmare gli animi, le cose avrebbero preso una piega ancor più esplosiva, con un faccia a faccia tra Fedez e Blur, mentre Bonucci tentava di fare da paciere.

Dopo che gli animi si sono finalmente calmati, il gioco è ripreso, con i Boomers di Fedez che hanno avuto la meglio per 5-4, volando così in semifinale e eliminando gli Stallions di Blur.

Fedez, sui social, non ha al momento commentato l’accaduto, limitandosi a condividere nelle sue storie le foto della vittoria.

