Fedez ospite di Amici di Maria De Filippi: i dettagli

Fedez a Amici di Maria De Filippi

Attraverso alcune stories via social Fedez ha anticipato ai suoi fan che sarà ospite di Amici di Maria De Filippi, dove canterà il brano Sapore tratto dal suo nuovo album, Disumano.

Fedez ha anche anticipato ai suoi fan di essersi proposto per ballare insieme ai giovani studenti della scuola di Amici, ma sulla questione al momento non vi sono conferme. Il rapper ha da pochi giorni lanciato il suo nuovo album che, al suo interno, contiene un’aspra critica contro alcuni esponenti del mondo politico. Il rapper ha anche citato all’interno del suo brano, Un giorno in pretura, il caso di Federico Aldrovandi, il ragazzo incensurato ucciso da quattro forze dell’ordine a Ferrara il 25 settembre 2005.

Il brano è rapidamente diventato virale sui social tra il plauso generale del pubblico.

Fedez: i genitori di Aldrovandi

In queste ore i genitori del ragazzo scomparso, Lino Aldrovandi e Patrizia Moretti, hanno ringraziato il rapper attraverso i social per la citazione fatta all’interno del brano Un giorno in pretura, dove Fedez dice: “Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovandi. In Italia i migliori non riescono mai a superare i vent’anni”.

Patrizia Moretti, che nelle prossime ore dovrà testimoniare per la querela ricevuta dall’ex questore Elio Graziano, sui social ha scritto: “Questo brano oggi mi aiuta molto, visto che domani 2 dicembre dovrò testimoniare a Roma per una querela dell’ex questore Graziano al Manifesto”.

Lino Aldrovandi le ha fatto eco scrivendo: “È uscito l’album di Fedez ‘Disumano’ dove nel brano ‘Un giorno in pretura’ vengono citati il nome di Giulio Regeni e Federico Aldrovandi. Il nome di Fedez è un nome d’arte, ma il nome dell’artista è Federico. Che bello. Grazie Fedez. Lino”.

Fedez: la risposta a Patrizia Moretti

Fedez ha espresso il suo orgoglio per l’apprezzamento ricevuto dalla madre di Federico Aldrovandi e sui social ha scritto:

“Sapere che questa canzone può in qualche modo aiutarla a trovare le energie necessarie per portare avanti questa estenuante battaglia mi rende felice e orgoglioso.

Forza Patrizia, noi non dimentichiamo”.