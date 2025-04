Non ci sono annunci ufficiali, ma una strofa inedita di una canzone è stata rivelata in una storia Instagram. Tutti i dettagli nel video di Fedez.

Fedez continua a sorprendere i suoi fan con nuovi dettagli musicali. Senza alcun annuncio ufficiale, il rapper ha appena condiviso una strofa inedita di una nuova canzone attraverso una storia su Instagram, scatenando subito la curiosità di chi lo segue. Nel video girato in studio, tra un beat e l’altro, Fedez lascia intendere che qualcosa di grande sta per arrivare. Ma cosa si nasconde dietro queste frecciatine? Ecco tutti i dettagli che possiamo estrapolare da questa nuova indiscrezione.

La reinterpretazione di un brano di Fedez: tutti i dettagli

La decisione di reinterpretare un brano iconico come Pensavo fosse amore e invece… arriva in un momento difficile per Fedez, che da tempo è al centro dell’attenzione per la sua vita privata.

Questo parallelismo si è già visto con la versione rivisitata di Bella Stronza di Marco Masini, presentata a Sanremo con versi come “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”. Con una nuova mossa inaspettata, Fedez continua a mescolare autobiografia e provocazione, giocando sul confine tra realtà e finzione, tra la sua vita personale e l’immagine pubblica che costruisce attraverso la musica.

Fedez pubblica una canzone: le nuove frecciatine nel testo del brano

Il primo spoiler è arrivato a sorpresa con un estratto pubblicato su Instagram, dove si sentivano alcune parole del testo sullo sfondo di un brano già conosciuto: Pensavo fosse amore e invece. Nonostante fossero solo poche barre, il tono del brano era chiaro: cupo e disincantato.

“Mi hai detto che mi amavi e che sono un tesoro; spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo; hai la foto con Shiva, Sfera e Boro Boro; pensavo fosse amore invece era un lavoro. Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio; in camera hai la foto dell’ex moglie di Soros; prima di darmi un bacio usa il Collutorio; pensavo fosse amore invece era un lavoro”, è la strofa inedita.

Il testo offre diverse interpretazioni. Alcuni vedono un possibile riferimento alla presunta amante Angelica Montini, con cui Fedez sarebbe stato durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma le somiglianze con i temi della cover di Bella Stronza, eseguita a Sanremo, fanno nascere dei dubbi.