Fedriga positivo al Covid, il governatore del Friuli-Venezia Giulia è asintomatico

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è risultato positivo al coronavirus.

Secondo quanto riferito dai media locali, il governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia risulta attualmente essere asintomatico: ciononostante, in considerazione di quanto previsto dalle norme vigenti in Italia in materia di Pandemia, Fedriga si è immediatamente posto in isolamento dopo aver scoperto della positività al SARS-CoV-2.

A quanto si apprende, inoltre, il presidente della Conferenza delle Regioni ha provveduto a sospendere gli incontri e gli appuntamenti in presenza ai quali avrebbe dovuto partecipare e ha comunicato che continuerà a lavorare da remoto.