Felpa con cappuccio, ecco come abbinarla

La felpa è indubbiamente uno dei capi più apprezzi non solo nel guardaroba maschile, ma anche in quello femminile nel corso degli ultimi anni. Sta di fatto che, dagli anni Ottanta in avanti è diventato un capo d’abbigliamento che si è imposto per via del suo stile tipicamente casuale, ma anche dai tratti sportivi.

Se negli anni Novanta la felpa con cappuccio veniva associata spesso e volentieri a un look rap-oriented, negli anni Duemila le cose sono cambiate, dal momento che è stata associata più di frequente a un look oversize, mentre con l’arrivo dello stile luxuru-street ecco che pure la felpa con cappuccio è finita nell’alta moda, come si può notare dai modelli di felpa con cappuccio di Fruit of the Loom Hoodie. Anche tanti politici hanno dimostrato di apprezzare molto le felpe, come ad esempio il leader ucraino Zelensky.

Come detto in precedenza, oggigiorno ci sono modelli davvero di ogni tipo, che offrono la possibilità di scegliere accostamenti e abbinamenti di vario genere. Si può optare per la felpa con cappuccio sia nei look più casual e informali, ma si può anche pensare di costruire degli outfit decisamente più ricercati, andando a creare un mix tra l’estetica rilassata che caratterizza cappotti eleganti e pantaloni sartoriali, con sneakers e accessori in pelle.

Look sportivo

In questo caso l’abbinamento è quello classico, con la felpa con cappuccio sportiva che viene associata a overshirt e bomber, riprendendo chiaramente i migliori look street-style che si usano adottare in primavera.

Felpa con pantaloni neri

Ecco un’altra indicazione veramente interessante sempre per la stagione primaverile. Si tratta di una tendenza che arriva in modo particolare dalle passerelle internazionali, dove la felpa viene impiegata in una variante pop, con modelli dotati di tante stampe e numerosi colori. In un modello del genere, ecco che la felpa con cappuccio si erge quasi a principale protagonista dell’outfit che viene indossato. In effetti, ci si focalizza proprio sulla felpa ed è chiaro che serve accostarla a un outfit che non sia eccessivamente stravagante, ma che resti sempre ben equilibrato.

La felpa sportiva con maxi logo

Una delle tendenze più interessanti ed evidenti legate al menswear nel corso degli ultimi anni è certamente quella legata alla logomania. In poche parole, qualsiasi tipo di capo o di accessorio mette in bella mostra dei loghi con monogramma appartenenti ai diversi marchi di moda. In questo caso, quindi, si tende a puntare su una felpa con cappuccio dotata di un maxi logo, che si può abbinare a uno stile tipicamente casual chic senza particolari problemi.