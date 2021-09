Barbara Palombelli è finita al centro delle polemiche, tra indignazione e richieste di dimissioni, per parole pronunciate sui femminicidi.

Stanno facendo il giro del web le parole con cui Barbara Palombelli ha commentato i troppi femminicidi registratisi in Italia nell’ultima settimana: la sua lettura ha scatenato indignazione e prese di distanza e non sono mancate le richieste di dimissioni e licenziamento della conduttrice.

Barbara Palombelli sui femminicidi

Le dichiarazioni sono giunte durante la puntata de Lo Sportello di Forum, il programma che da anni conduce su Rete Quattro. La Palombelli ha ricordato come negli ultimi sette giorni ci siano state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini aggiungendo una lettura propria. Queste le sue parole: “A volte è lecito anche domandarsi se questi uomini fossero completamente fuori di testa e completamente obnubilati oppure se ci sia stato anche un comportamento esasperante e aggressivo dall’altra parte“.

Una domanda, quella sull’atteggiamento delle vittime, che secondo lei ci si deve necessariamente porre per esaminare tutte le ipotesi senza trarre conclusioni affrettate.

Barbara Palombelli sui femminicidi: l’ira sui social

Frasi che hanno immediatamente suscitato l’ira del web, con decine di utenti indignati per il loro contenuto. Tra questi anche Selvaggia Lucarelli, che con sarcasmo ha scritto che “era perfino meglio il monologo di Sanremo” ricordando l’intervento della conduttrice sul palco dell’Ariston.

A Michela Murgia, che ha replicato con tre puntini di sospensione, Selvaggia ha così risposto: “Ci sta trollando, dai“.

Sono poi spuntati centinaia di tweet di richiesta di dimissioni e licenziamento mentre dalla diretta interessata non è ancora giunto alcun commento né via social né in tv.