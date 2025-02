L’autopsia sul corpo di Eleonora Guidi ha confermato che la 34enne è stata brutalmente uccisa con almeno 24 coltellate. Il femminicidio è stato perpetrato dal compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, che sabato scorso, nella loro casa a Rufina (Firenze), ha aggredito la donna davanti al figlio di un anno e mezzo, infliggendole numerosi colpi prima di tentare il suicidio gettandosi dal secondo piano.

Femminicidio Eleonora Guidi: i risultati dell’autopsia

I 24 colpi non si limiterebbero alla schiena, come inizialmente riportato, ma coinvolgerebbero anche il collo e il petto. Dopo l’autopsia, la procura ha autorizzato la restituzione del corpo alla famiglia.

Rimane sconosciuto il motivo del delitto; non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza di Lorenzo nei confronti di Eleonora. La coppia, descritta da familiari e vicini come unita e affettuosa, non aveva mai dato segnali di conflitti. La procuratrice Ornella Galeotti ha disposto oggi ulteriori verifiche sui telefoni. Gli investigatori ritengono che una possibile spiegazione della tragedia di Rufina possa derivare da conversazioni, chiamate o messaggi cancellati da uno dei due, che potrebbero aver rivelato un problema nella coppia e scatenato la furia dell’uomo.

Il femminicidio di Eleonora Guidi sabato 8 febbraio

A scoprire quanto accaduto nella casa di via Pavese a Rufina, teatro del femminicidio, è stato il suocero della vittima. Sabato mattina, prima delle 7, il padre di Innocenti, sentendo strani rumori, è andato a controllare e ha trovato il figlio sanguinante con un coltello in mano. Dopo averlo disarmato, ha cercato di fermarlo mentre tentava di fuggire, ma l’uomo è riuscito a scappare e si è gettato nel vuoto.

Le sue condizioni sono critiche: ha subito due interventi, uno alla testa e l’altro maxillofacciale, ed è attualmente in coma farmacologico. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento per omicidio volontario.