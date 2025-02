Nella notte, a Venaria Reale, si è consumato un femminicidio: una donna di 51 anni è stata assassinata a coltellate dal marito di 58 anni, disabile. Dopo l’omicidio della moglie, l’uomo avrebbe tentato di suicidarsi assumendo dei farmaci.

Femminicidio a Venaria Reale: uccide la moglie a coltellate

Il femminicidio è stato scoperto nella notte in un appartamento di via Gozzano, grazie alla segnalazione della sorella dell’uomo, preoccupata per non riuscire a contattarlo.

All’arrivo dei carabinieri, supportati dai vigili del fuoco, è stato trovato il corpo della cinquantunenne, priva di vita nel bagno, colpita ripetutamente alla schiena e al petto.

Le prime indagini, condotte sotto la direzione della procura di Ivrea, hanno rivelato che la coppia era in conflitto da tempo e che il femminicidio sarebbe stato l’esito di una nuova discussione.

Femminicidio a Venaria Reale: uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio

Rinvenuto sofferente a terra, l’uomo, disabile e in sedia a rotelle, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe tentato il suicidio assumendo numerosi medicinali. Le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. È in stato di fermo con l’accusa di omicidio.