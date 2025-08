Fernanda Lessa non è solo un volto. È una storia che si dipana tra passerelle, amori famosi e drammi privati. Brasile, Italia, Portogallo: un viaggio che segna una carriera e la vita, intensa, a volte straziante. Oggi, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera, e più precisamente nella rubrica “7 – Sette”, che più sincera non si può, la top model racconta ciò che si nasconde dietro la fama.

E, soprattutto, quello che resta dopo i riflettori spenti.

Fernanda Lessa e Vieri: tra jet-set, amori e ricordi folli

Nata a Rio nel ’77, Fernanda Lessa è stata una delle top model più richieste degli anni ’90. Milano, Parigi, New York: il mondo ai suoi piedi. Ma l’Italia, con la sua scena glamour, è stata casa e teatro di incontri che hanno fatto notizia. Tra questi, spicca l’amore con Christian Vieri. “Vieri era un vero orsacchiotto”, confida Fernanda, con quel tono di chi ricorda un amore dolce, ma anche imprevedibile. Come quella volta che, pur di raggiungerlo durante un ritiro, partì da Miami con mille scali. Un’impresa folle, degna del jet-set più esuberante.

Ma non è solo calcio e moda nella sua vita sentimentale. C’è Adrien Brody, l’attore premio Oscar, che ricorda con un pizzico di malinconia: “Avevo 18 anni, mi portò a Malibu a vedere una casa con una stanza per bambini. Io? Scappai via”. Una storia di cuori spezzati, sogni infranti e di un’adolescenza che ha conosciuto l’amore e la paura. Poi c’è Boosta, tastierista dei Subsonica, padre delle sue due figlie, un capitolo importante, fatto di musica e famiglia. Oggi, Fernanda è sposata con Luca Zocchi, imprenditore conosciuto durante un dj set a Torino. La loro unione è nata in tournée, tra musica, emozioni e follie. “Durante il lockdown — racconta — abbiamo camperizzato una Porsche Cayenne e siamo partiti per la Scozia, senza controlli, senza troppe regole”. La vita per Fernanda è anche questo: correre, inventare, vivere senza freni.

Tra dolore e rinascita: la battaglia di Fernanda Lessa con il passato

Ma la storia di Fernanda Lessa non è solo luce e glamour. O un gossip con Vieri. C’è un lato oscuro, doloroso. Nel 2001, ha perso un figlio per una malformazione cardiaca congenita. Un dolore che segna, che cambia per sempre. “Joaquin è il mio angelo custode”, dice mostrando un video di lui in terapia intensiva. Una tragedia che le ha insegnato quanto sia fragile la vita, e quanto sia prezioso ogni momento.

Poi, la lotta contro il bipolarismo, diagnosticato dopo anni di abuso di alcol. Nel 2015, la decisione coraggiosa di auto-internarsi. Nel 2022, una ricaduta raccontata senza filtri a “Le Iene”. Fernanda Lessa ha scelto di non nascondere nulla, di condividere la sua battaglia per rompere il silenzio. Oggi vive una vita equilibrata, divisa tra il ruolo di mamma, moglie e donna di spettacolo, con una determinazione che sorprende. La sua carriera si è evoluta, passando dalla moda alla musica e alla tv, sempre con la stessa passione che l’ha accompagnata fin dall’inizio.

Fernanda Lessa non è solo un nome nel mondo dello spettacolo. È un racconto di resilienza, di errori e riscatti. Un esempio di come si possa cadere e risorgere, mantenendo sempre viva la voglia di emozionare. E forse, è proprio questo che rende la sua storia così vera.