Ferragosto senza sorprese: i supermercati aperti e gli orari da conoscere

Quando arrivano le festività, molti si chiedono dove fare la spesa senza imprevisti. Tra chiusure anticipate e giorni di chiusura totale, conoscere in anticipo gli orari dei supermercati può fare davvero la differenza. Che si tratti di Ferragosto, Natale o Pasqua, avere sotto mano una guida aggiornata sugli esercizi aperti permette di organizzarsi al meglio e evitare corse dell’ultimo minuto.
Ecco tutto quello che c’è da sapere per domani 15 agosto 2025.
Supermercati aperti a Ferragosto: cosa sapere
Ferragosto rappresenta da sempre il culmine dell’estate italiana, sinonimo di mare, gite fuori porta e pranzi in compagnia di amici e familiari. Tuttavia, non tutti trascorrono il 15 agosto in vacanza e, a volte, ci si ritrova all’ultimo momento senza ingredienti essenziali per un pranzo o una cena. Per fortuna, diversi supermercati rimangono aperti anche durante la festività, seppur con orari modificati, permettendo di organizzare la spesa senza stress.
Alcune catene come Conad mettono a disposizione mappe interattive per individuare il punto vendita più vicino, mentre Esselunga conferma l’apertura di oltre 130 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Altri supermercati, come Lidl, Iper, Pam o Despar, offrono informazioni dettagliate sui propri siti web o app, così da consultare gli orari aggiornati e le aperture straordinarie.
Le aperture durante Ferragosto variano da catena a catena e, talvolta, da punto vendita a punto vendita. Ad esempio, molti supermercati Conad e Carrefour saranno operativi, mentre alcune filiali specifiche di Aldi resteranno chiuse, così come diversi punti Coop e Crai, la cui gestione degli orari dipende dalle singole cooperative o esercenti.
Bennet aprirà con orari ridotti, spesso fino alle 13:00, mentre MD e Unes possono variare in base alla sede. Per evitare sorprese, è sempre consigliabile controllare i siti ufficiali o le app dei supermercati: Esselunga, Despar, Lidl, Iper, Pam e Familia forniscono elenchi aggiornati dei punti vendita aperti e dei relativi orari straordinari. In questo modo, anche chi si organizza all’ultimo minuto può fare la spesa senza intoppi durante la calura estiva di Ferragosto.
Ferragosto senza sorprese: i supermercati aperti e gli orari da conoscere
-
Carrefour: orario esteso dalle 7 alle 21; in alcuni punti vendita fino alle 22.
-
Esselunga: la maggior parte dei supermercati resterà aperta, con orario ridotto dalle 8 alle 14.
-
Lidl: apertura tra le 7:30 e le 8:30, chiusura tra le 19:30 e le 21; varia a seconda del punto vendita.
-
MD: apertura tra le 8:30 e le 9, chiusura intorno a mezzogiorno (12:30–13).
-
Eurospin: orario ridotto dalle 8:30 alle 13; alcuni punti vendita restano aperti fino alle 22.
-
Bennet: apertura al mattino dalle 8 o 8:30, chiusura alle 13.
-
Pam-Panorama: alcune sedi chiuse; altre aperte con orario ridotto 8–14, mentre altri punti rimangono operativi anche dopo le 14.
-
Coop e Ipercoop: molti punti vendita chiusi; nei grandi centri urbani apertura continuata 8–20.
-
Il Gigante: apertura tra le 8 e le 8:30; chiusura variabile tra le 12:30–13 o fino alle 20–21, a seconda della sede.