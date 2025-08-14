Ferragosto senza sorprese: i supermercati aperti e gli orari da conoscere

Quando arrivano le festività, molti si chiedono dove fare la spesa senza imprevisti. Tra chiusure anticipate e giorni di chiusura totale, conoscere in anticipo gli orari dei supermercati può fare davvero la differenza. Che si tratti di Ferragosto, Natale o Pasqua, avere sotto mano una guida aggiornata sugli esercizi aperti permette di organizzarsi al meglio e evitare corse dell’ultimo minuto.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per domani 15 agosto 2025.

Supermercati aperti a Ferragosto: cosa sapere

Ferragosto rappresenta da sempre il culmine dell’estate italiana, sinonimo di mare, gite fuori porta e pranzi in compagnia di amici e familiari. Tuttavia, non tutti trascorrono il 15 agosto in vacanza e, a volte, ci si ritrova all’ultimo momento senza ingredienti essenziali per un pranzo o una cena. Per fortuna, diversi supermercati rimangono aperti anche durante la festività, seppur con orari modificati, permettendo di organizzare la spesa senza stress.

Alcune catene come Conad mettono a disposizione mappe interattive per individuare il punto vendita più vicino, mentre Esselunga conferma l’apertura di oltre 130 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Altri supermercati, come Lidl, Iper, Pam o Despar, offrono informazioni dettagliate sui propri siti web o app, così da consultare gli orari aggiornati e le aperture straordinarie.

Le aperture durante Ferragosto variano da catena a catena e, talvolta, da punto vendita a punto vendita. Ad esempio, molti supermercati Conad e Carrefour saranno operativi, mentre alcune filiali specifiche di Aldi resteranno chiuse, così come diversi punti Coop e Crai, la cui gestione degli orari dipende dalle singole cooperative o esercenti.

Bennet aprirà con orari ridotti, spesso fino alle 13:00, mentre MD e Unes possono variare in base alla sede. Per evitare sorprese, è sempre consigliabile controllare i siti ufficiali o le app dei supermercati: Esselunga, Despar, Lidl, Iper, Pam e Familia forniscono elenchi aggiornati dei punti vendita aperti e dei relativi orari straordinari. In questo modo, anche chi si organizza all’ultimo minuto può fare la spesa senza intoppi durante la calura estiva di Ferragosto.

