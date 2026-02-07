Ferrovie nel caos: danneggiamenti e cavi tranciati, ritardi fino a 100 minuti. Ipotesi sabotaggio

Ferrovie in tilt, cavi tranciati e danneggiamenti: rallentamenti diffusi e ip...

Ferrovie colpite da danneggiamenti e gravi disagi: oggi, sabato 7 febbraio, cavi tranciati e incendi hanno interessato più linee tra Nord e Centro Italia.

Oggi, sabato 7 febbraio, una serie di danneggiamenti alle ferrovie ha interessato il nodo di Bologna, provocando pesanti disagi alla circolazione dei treni nelle ore coincidenti con l’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le autorità stanno verificando l’origine degli episodi e l’eventuale natura dolosa.

Linee coinvolte e pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario

Come riportato dall’Ansa, i danneggiamenti accertati sono tre e riguardano diverse tratte strategiche della rete nazionale. Sulla linea convenzionale Bologna-Padova è stato rinvenuto e rimosso un ordigno rudimentale posizionato su uno scambio, mentre sulla parallela linea ad Alta Velocità sono stati tranciati cavi elettrici all’interno di un pozzetto. Un terzo episodio si è verificato sulla Bologna-Ancona, nei pressi di Pesaro, dove un incendio ha interessato una cabina elettrica a servizio dei binari.

Le conseguenze sulla mobilità sono state rilevanti: treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno accumulato ritardi fino a 120 minuti, con cancellazioni e limitazioni di percorso soprattutto per i convogli regionali.

Dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è arrivata una presa di posizione netta: “I gravi episodi di sabotaggio avvenuti questa mattina nei pressi della stazione di Bologna e a Pesaro, che hanno causato pesanti disagi a migliaia di viaggiatori, sono preoccupanti”, pur sottolineando che tali azioni “non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel mondo“.

Proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine nell’area della stazione di Bologna Centrale dopo il danneggiamento di cavi e impianti ferroviari che ha provocato gravi disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti la Polfer e la Digos, mentre gli inquirenti valutano l’ipotesi di un’azione intenzionale. Tra le piste seguite figura quella di un gesto dimostrativo di matrice anarchica-antagonista, anche in considerazione della coincidenza temporale con l’avvio delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Al momento non risultano rivendicazioni, ma l’attenzione resta alta. Come ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: “Se si confermasse che l’interruzione su alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, diciamo che qualcuno vuol male all’Italia”.