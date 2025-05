Un trionfo rovinato da episodi di criminalità

La recente festa scudetto del Napoli, attesa con trepidazione da migliaia di tifosi, ha visto la sua celebrazione macchiata da gravi episodi di criminalità. Mentre le strade si riempivano di cori e festeggiamenti, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio si consumavano furti di auto che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Decine di veicoli sono stati rubati, modificati e utilizzati per animare i caroselli festivi, trasformando un momento di gioia in un incubo per molti proprietari.

Furti e vandalismo: la testimonianza dei cittadini

Le testimonianze dei cittadini colpiti da questi atti vandalici sono agghiaccianti. “La beffa per noi è che l’auto di mia madre è stata anche riportata dove l’avevano presa ma ormai è inutilizzabile”, racconta un proprietario, evidenziando la frustrazione e il senso di impotenza di fronte a una situazione che va oltre il semplice vandalismo. Le immagini e i video di questi furti sono stati condivisi sui social, amplificando lo sconcerto e la rabbia tra i cittadini. La denuncia di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, mette in luce un problema che affligge non solo il quartiere di San Giovanni, ma l’intera città.

Un fenomeno criminale in crescita

Il deputato ha sottolineato come non tutti i napoletani abbiano potuto festeggiare il trionfo della propria squadra come avrebbero voluto. Molti si sono trovati costretti a recarsi presso le forze dell’ordine per denunciare i furti di auto e scooter, utilizzati dai criminali per creare scompiglio tra le strade affollate di tifosi. Questi episodi hanno generato panico tra famiglie e turisti, che desideravano vivere una giornata di festa in tranquillità. La situazione ha messo in evidenza un fenomeno criminale che si sta diffondendo in diversi quartieri della città, sollevando interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di interventi più incisivi da parte delle autorità.