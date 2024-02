Angelina Mango, durante la serata cover di questa sera al Festival di Sanremo, canterà una canzone del padre, scomparso l’8 dicembre 2014.

Questa sera, 9 febbraio, è prevista la serata cover e sul palco dell’Ariston e Angelina Mango porterà un brano del padre: La rondine, uno dei brani più noti del cantante Mango.

«Ero in studio e riflettevo sulla cover. Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in generale, non per forza mio padre. Stavo provando un sacco di cose e stando in studio mi è venuto in mente il fatto che io non so se tornerò mai a Sanremo nella mia vita e questa è l’occasione che ho per il momento e voglio sfruttarla al meglio. Io voglio sfruttare questa occasione per fare un omaggio a mio padre, questo ho pensato in quel momento. Quando mi sono fessa a cantarla al pianoforte mi sono innamorata dell’anima di questa canzone, totalmente. Mi sono detta: è lei ed è giusto che canti questa».