Tre su cinque. Con la serata di ieri si è arrivati a superare la metà della durata complessiva del festival di Sanremo 2024 e, ormai, il pubblico presente all’Ariston e quello connesso da casa ha potuto ascoltare tutte le canzoni dei cantanti in gara per due volte.

Sanremo 2024, classifica terza serata: la top 5

Nella serata di ieri si sono esibiti sul palco dell’Ariston, in occasione della terza serata del festival di Sanremo 2024, gli ultimi 15 cantanti in gara. Al termine dello show, come abbiamo imparato a conoscere quest’anno, è stata svelata la classifica parziale. Ad aggiundicarsi il primo posto è stata ‘La Noia’ di Angelina Mango, la canzone più votata ieri dal televoto e dalla Giuria delle radio. Al secondo posto troviamo un rapper (dopo il primato di Geolier di ieri), si tratta di Ghali e della sua ‘Casa Mia’. Chiude il podio la sempre bravissima Alessandra Amoroso, mentre in top 5 ci sono anche Il Tre e Mr.Rain, con ‘Fragili’ e ‘Due Altalene’.

Sanremo 2024, la serata cover

Ma cosa ci si dovrà aspettare dalla serata di Sanremo 2024 di oggi? Come sappiamo, la sera di venerdì è il momento dedicato alle cover e ai duetti. Torneranno, infatti, ad esibirsi tutti e 30 i cantanti in gara, ciascuno di loro accompagnato da un ospite speciale con il quale si cimenterà in un duetto. Ancora una volta, verranno poi svelati solamente i nomi dei primi 5 cantanti in classifica, mentre per scoprire la classifica generale si dovrà aspettare il giorno della finale.