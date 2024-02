La cantante è in gara per la prima volta con il brano che si intitola La noia

Esordio al Festival di Sanremo per Angelina Mango: la figlia di Mango, infatti, ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston con la sua canzone intitolata “La Noia” con la quale porta la liberà, espressa anche attraverso i vestiti. Nella prima serata, Angelina Mango ha indossato un abito con ricami neri su base rosa cipria, dalla silhouette aderente.

Sanremo: i dettagli dell’abito di Angelina Mango

Il tocco originale dell’abito indossato nella prima serata del Festival è una treccia attaccata sulla parte posteriore, che la cantante ha usato diverse volte anche per “giocare”. A completare il look della Mango c’erano un paio di zeppe e un dettaglio particolare: i calzini bianchi. Il dettaglio della treccia era stato utilizzato anche da Miriam Leone, durante la Festa del Cinema.

I look di Angelina Mango

A vestire la cantante per tutto Sanremo sarà Etro, di Marco De Vincenzo. La Maison ha pensato per lei sei look custom made, per il green carpet e per le altre serate. Per la prima esibizione, la 22enne ha indossato un abito con ricami neri su base rosa cipria, dalla silhouette aderente.

