Annalisa torna a Sanremo per la sesta volta, dopo aver dominato le classifiche ed essersi imposta come artista da record del 2023. Il suo brano in gara è intitolato Sinceramente e, in una recente intervista, l’artista ha parlato anche dei look che indosserà sul palco dell’Ariston.

Leggi anche: Sanremo 2024, Marco Mengoni porta i preser-bacini: “Per baci con gli stessi diritti”

Sanremo: i look di Annalisa

Lo stile di Annalisa è cambiato negli anni e, la stessa artista, aveva dichiarato a Vanity Fair: “A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia, mi sono anche messa a dieta. Non è facile perché sono molto pigra e non faccio attività fisica“.

Le parole dell’artista

Annalisa ha spiegato, in un’intervista a Fanpage.it, le sue scelte di stile durante il Festival: “Sarò me stessa, quella che si è vista in questi tempi. L’intento è questo: continuare come ho fatto in quest’ultimo anno. Il legame tra look e canzone c’è, deve sempre esserci e io devo proprio visualizzare che quella è l’immagine giusta per fare quel pezzo e per dire quelle precise cose. Ogni serata è collegata, è una storia anche quella: tutto molto pensato. Negli anni ho capito che sto meglio più grintosa che bambolina, questo stile lo eviterei. Ecco perché andrò sul grintoso. Un look che mi è rimasto nel cuore è quello della finale del 2018“.

Leggi anche: Sanremo 2024, Marco Mengoni canta indossando la maglia metallica citata in “Due Vite”