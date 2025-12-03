Ascanio Pacelli e i figli: tra fama e insulti online, cosa è successo e come ha reagito l’opinionista del Grande Fratello.

Essere sotto i riflettori non significa solo visibilità e successo: per Ascanio Pacelli, opinionista del Grande Fratello, la popolarità si è trasformata in un attacco diretto ai suoi figli sui social, dimostrando come l’odio online possa oltrepassare ogni limite e coinvolgere chi non ha alcun ruolo pubblico.

Il ritorno di Ascanio Pacelli al Grande Fratello

Da mesi Ascanio Pacelli è uno dei volti più presenti nello studio del Grande Fratello, dove affianca Simona Ventura nel ruolo di opinionista insieme a Floriana Secondi e Cristina Plevani. Per lui, questa nuova esperienza segna un vero e proprio ritorno alle origini: fu infatti la terza edizione del reality a regalargli la popolarità come concorrente.

Tuttavia, l’aumento della visibilità non si traduce soltanto in consensi. Come spesso accade per chi vive sotto i riflettori, Pacelli si è trovato di fronte anche agli attacchi degli hater, che negli ultimi giorni hanno superato ogni limite, coinvolgendo persino la sua famiglia.

“I tuoi figli”, attacco durissimo ad Ascanio Pacelli: in arrivo denunce

La tensione è esplosa a seguito di un messaggio privato ricevuto su Instagram, in cui un utente lo ha insultato e ha rivolto parole gravissime ai suoi figli:

“Sei un personaggio ‘pubblico’… Mica sei Proietti. Sei solo un cogl**ne che si mette lì a giudicare 12 o 15 persone dentro un acquario. Vorrei vedere quei drogati dei tuoi figli e poi ne riparliamo”.

Di fronte a questo attacco, Pacelli ha reagito con fermezza, difendendo i suoi bambini, Matilda e Tancredi, e minacciando azioni legali:

“Complimenti, hai vinto una bella denuncia alla Polizia. Accusare i miei figli, di cui uno ha solo 12 anni, di essere drogati, è molto grave”.

L’episodio ha acceso il dibattito sul clima d’odio online e sul limite tra critica e aggressione, soprattutto quando a essere coinvolti sono minorenni.