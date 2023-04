Fili liftanti: il trattamento al collagene per dare un aspetto più giovane alla pelle del viso

I fili liftanti sono un trattamento indolore, che non necessita di intervento e che non è invasivo.

La pelle del viso, anche perché più esposta agli agenti esterni, è quella che manifesta più precocemente i segni dell’invecchiamento: superati i trent’anni così non è difficile notare piccole rughe, solchi, zone dall’aspetto svuotato e meno toniche delle restanti. Un trattamento estetico, quello dei fili liftanti, permettere di attutire i segni del tempo – e, volendo, prevenirli – in maniera poco invasiva e decisamente indolore: proviamo a scoprire meglio di cosa si tratta.

Come funzionano e perché scegliere i fili liftanti al collagene per il viso

Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, i fili liftanti non sono un trattamento di ultima generazione: soprattutto la medicina estetica orientale li sfrutta da tempo per combattere quelle rughe statiche che cominciano a comparire quando la naturale produzione di collagene rallenta, rischiando di dare alla pelle un aspetto invecchiato e meno tonico. I fili liftanti sono del resto particolari fili di collagene che hanno il compito di mantenere distesa la pelle del viso e farla apparire più liscia e tonica (non a caso sono spesso chiamati anche fili sospensori o fili di trazione viso).

Il risultato finale è insomma non molto dissimile a quello che si ottiene tramite lifting o chirurgia facciale con la differenza, non da poco, che i fili liftanti sono decisamente meno invasivi. Applicarli non richiede un intervento chirurgico, per quanto è consigliato rivolgersi a un chirurgo estetico specializzato e con esperienza, ma solo una seduta in anestesia locale di pochi minuti – massimo un’ora e mezza – eventualmente ripetuta a distanza di qualche settimana per dei risultati migliori e più duraturi. Durante la seduta il medico disegna sul volto del paziente degli appositi segni nella posizione in cui i fili liftanti devono essere collocati per ottenere l’effetto desiderato, che sia alzare gli zigomi o riempire le depressioni cutanee più evidenti. Subito dopo l’applicazione il paziente potrebbe notare un po’ di arrossamento o gonfiore che scompare, però, nel giro di poche ore lasciando immediatamente posto a una pelle dall’aspetto più giovane e sano.

L’effetto dei fili liftanti è infatti immediatamente evidente, come succede per molti altri trattamenti estetici di natura topica. L’idea diffusa è che non sia un effetto permanente: è vero, infatti, che i fili per la trazione del viso, essendo in materiale biocompatibile, si riassorbono naturalmente in un arco di tempo che va dai dieci ai venti mesi e questo fa sì che per un risultato sempre impeccabile il trattamento vada ripetuto ogni due anni. Essendo costituiti da collagene, e nella maggior parte dei casi anche da altri complessi vitaminici e principi attivi utili per la salute della pelle, man mano che vengono assorbiti però i fili liftanti svolgono un’azione nutritiva e stimolante della naturale attività dei fibroblasti, finendo per favorire il turnover cellulare. Specie se al trattamento in clinica estetica è associata una skincare casalinga rimpolpante, in altre parole, si possono potenziare e prolungare nel tempo i benefici dei fili di collagene per il viso.

A quanto detto fin qua, tra le ragioni per preferirli ad altri trattamenti di chirurgia estetica, si aggiunge che i fili liftanti sono ben sopportati da tutti i tipi pelle, anche le pelli più giovani di chi vuole prevenire l’insorgere dei segni del tempo più che combatterli, e anche in zone delicate come il contorno occhi o il naso.