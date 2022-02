Filippo Crivelli è morto a 93 anni: addio al regista di “Milanin Milanon”

Il regista Filippo Crivelli è morto a 93 anni: simbolo del capoluogo meneghino, tre anni fa aveva ricevuto l'Ambrogino d'oro.

Milano è in lutto per la scomparsa di Filippo Crivelli, per tutti “Pippo”, regista per più di 60 anni alla guida di opere liriche, balletti, musical, operette e prosa nei più importanti teatri di tutto il mondo morto all’età di 93 anni.

Nel 2018 aveva ricevuto l’Ambrogino d’oro.

Filippo Crivelli morto

Talento multiplo formatosi alla Scala come assistente di Tatiana Pavlova e Franco Zeffirelli, ha firmato regie importanti (Luisa Miller di Verdi nel 1976 con Caballé, Pavarotti e Cappuccilli diretti da Gavazzeni) alla Piccola Scala, al Maggio Fiorentino e all’Opera di Roma. Regista d’opera e d’operetta, di musical e di varietà, profondo conoscitore della canzone popolare e di quella engagé tanto da coordinare da dietro le quinte recital di Milly, Milva, Laura Betti, Ornella Vanoni e Valentina Cortese Rosalina Neri, Crivelli è stato tra i pionieri dell’epoca d’oro della Rai.

Presente anche in radio e televisione, ha inoltre realizzato programmi storici tra cui Spettacolo a Milano con Strehler, Gaber, Carraro, Valentina Cortese, Fiorenzo Carpi, Canzoni tra le due guerre, con Franca Valeri, Ornella Vanoni, Paolo Poli, e Scarpette rosa con Walter Chiari, Lina Volonghi, Franca Valeri, Renato Rascel e Mina per rendere omaggio a Carla Fracci. Il punto massimo della sua carriera e l’opera principale per cui è noto è “Milanin Milanon“, il ritratto di una città ispirato a Emilio de Marchi firmato insieme a Roberto Leydi.

Filippo Crivelli morto: nel 2018 ricevette l’Ambrogino d’oro

Vincitore nel 2018 dell’Ambrogino d’oro, la Scala gli ha dedicato un messaggio di cordoglio: “Direzione, artisti, lavoratori piangono la scomparsa di Filippo Crivelli, un uomo che ha incarnato con intelligenza, ironia, tenerezza e perfidia i mille volti del Teatro milanese del secondo Novecento esplorando mondi e intrecciando linguaggi“. I funerali si terranno martedì 8 febbraio 2022 alle 11 nella Chiesa di Santa Maria della Passione.