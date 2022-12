Finanziere arrestato mentre intasca una mazzetta da duemila euro

In Emilia Romagna un finanziere viene arrestato mentre intasca una mazzetta da duemila euro.

Il militare l’avrebbe presa da un imprenditore ma era sorvegliato da tempo dai suoi colleghi. I media spiegano che un appartenente alla Guardia di Finanza di Reggio Emilia è stato tratto in arresto.

Arrestato mentre intasca una mazzetta

I colleghi delle Fiamme Gialle lo avevano osservato nel corso di una delicata indagine per concussione e rivelazione di segreti d’ufficio avviata quest’estate. Da quanto si apprende il militare, che è stato anche allenatore di calcio in alcune squadre dilettantistiche della città, è stato scoperto dai colleghi in flagranza.

Vale a dire proprio mentre riceveva duemila euro in contanti da un imprenditore. Lo scopo era “proteggerlo da eventuali verifiche fiscali a suo carico”, come spiega il Resto del Carlino.

Indagati anche imprenditore e intermediario

Il quotidiano spiega anche che oltre al militare risultano indagati a piede libero anche l’imprenditore e un professionista compiacente. Il finanziere era da un mese in aspettativa e le indagini condotte dalla Procura della Repubblica guidata dal dottor Gaetano Calogero Paci, avrebbero appurato come il sorvegliato avrebbe preteso la somma di denaro per un presunto interessamento riguardo ad una segnalazione di irregolarità fiscale che gravava sull’imprenditore.