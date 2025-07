La famiglia Ferragni si allarga ancora una volta con l’arrivo di un nuovo fiocco rosa. Chiara Ferragni, amata influencer e imprenditrice, festeggia con gioia il ruolo di zia bis, mentre la famiglia accoglie una nuova piccola. Il nome della neonata è già stato svelato, regalando ai fan un motivo in più per celebrare questa lieta notizia.

Francesca Ferragni diventa mamma per la seconda volta

Francesca, la secondogenita delle celebri sorelle, ha dato alla luce la sua seconda bambina, regalando a tutta la famiglia un momento di pura felicità. Chiara Ferragni, diventata zia per la seconda volta, ha subito condiviso la sua emozione, pronta a festeggiare insieme ai suoi cari l’arrivo della piccola, che ha già conquistato il cuore di tutti.

La 36enne, che lavora come dentista, aveva annunciato la sua seconda gravidanza a gennaio. Lei e Riccardo Nicoletti, insieme dal 2009, si sono sposati nel settembre del 2023, un anno dopo la nascita del loro primogenito Edoardo. La gioia per l’arrivo di Lea ha riempito di emozione tutta la famiglia Ferragni, trasformando lo scorso weekend in un ricordo prezioso, colmo di amore e speranza per il futuro.

Papà Riccardo ha voluto fin da subito trasmettere alla piccola le sue passioni sportive e musicali. Per questo l’ha immortalata in foto prima avvolta in una sciarpa della Cremonese, la squadra appena promossa in Serie A, e poi con una maglietta dei Deftones, la sua band preferita di alternative metal.

Nuovo fiocco rosa in casa Ferragni: Chiara è zia bis, svelato il nome

Lea è il nome della nuova nata, seconda figlia di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. La bimba è venuta al mondo sabato 5 luglio, e i genitori hanno annunciato la splendida notizia con un post su Instagram, raccogliendo subito affetto e congratulazioni da parte dei follower.

Chiara non ha perso tempo a coccolare la piccola, pubblicando dolci fotografie in cui la tiene teneramente tra le braccia, esprimendo con commozione tutto il suo orgoglio per essere zia bis: “Benvenuta al mondo Lea”, ha scritto, “sono così felice e orgogliosa di essere zia per la seconda volta”.