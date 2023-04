Il dilemma era nell’aria da giorni e adesso ha deciso proprio lei di scioglierlo sui social: fiocco rosa o azzurro? Diletta Leotta annuncia il sesso del bebè e lo fa, come si legge sui media, stretta fra le braccia del suo Loris Karius. La presentatrice ha condiviso la sua gioia con fan e follower mentre festeggiava in famiglia la gravidanza. E c’è un segnale premonitore, quale?

Diletta Leotta annuncia il sesso del bebè

Il rosa sulle decorazioni della torta e sui palloncini regalati alla coppia, un rosa che almeno per via canonica e cromatica conferma il sesso del nascituro: si tratta di una femminuccia. Ed al grido “arriva la cuginetta” i nipotini della conduttrice sportiva non trattengono l’entusiasmo. E si tratta di un quadretto stupendo e tenero che è stato condiviso sui social.

Un quadretto familiare tenerissimo

Si tratta di un quadro che in maniera molto serena “conferma le notizie degli ultimi giorni sull’arrivo, probabilmente in agosto, di una bimba nella vita di Diletta e Loris”, come scrive Tgcom. Diletta Leotta, stretta tra le braccia del suo Loris Karius, festeggia in famiglia la gravidanza. Il rosa sulle decorazioni della torta e sui palloncini sono stati comunque il segnale social che tutti si aspettavano: Diletta sarà mamma di una bambina.