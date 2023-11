Fiorello certamente non ha peli sulla lingua e ama prendere di mira, bonariamente, sempre nuove vittime. Questa volta nel suo mirino, durante il programma Viva Rai 2, è finito Pino Insegno.

La mancata conduzione dell’Eredità

Sembra infatti che il conduttore non presenterà il format Rai L’Eredità come era invece previsto. A tal proposito ha scherzato Fiorello: “Si può vivere anche senza eredità. A me i miei non hanno lasciato niente, ma comunque ce l’ho fatta.”

Ha poi continuato, rivolgendosi direttamente a Pino Insegno: “Non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Doppia che è meglio.”

Infine, ha scherzato su chi potrebbe condurre il programma: “La Rai sta facendo i nuovi nomi per la conduzione: Marco Liorni e Flavio Insinna. Ma la verità è un altra: condurrà il generale Figliuolo Quando c’è un’emergenza, il generale Figliuolo arriva con le sue medaglie e dice ci penso io.”

Stop a Il Mercante in fiera

Non è sicuramente un periodo felice per Pino Insegno. Oltre alla probabile mancata conduzione dell’Eredità è saltato anche, a causa degli ascolti deludenti, il suo programma Il mercante in fiera che chiuderà i battenti a fine dicembre.