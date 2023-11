Fedez e Ferragni? Lanciavano soldi alle spogliarelliste": la rivelazione di Tony Effe

Tony Effe e Dylan della Dark Polo Gang hanno svelato per la prima volt di aver trascorso una serata in uno strip club di Los Angeles in compagnia di Fedez e di quella che sarebbe diventata sua moglie, Chiara Ferragni.

Tony Effe: la rivelazione su Chiara Ferragni e Fedez

Tony Effe e Dylan della Dark Polo Gang hanno rilasciato una lunga intervista ad Esse Magazine e, per la prima volta, hanno svelato unretroscena inedito su Chiara Ferragni e Fedez, con cui avrebbero trascorso una serata in uno strip club.

“Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo a fa il video di British (il video è stato pubblicato nel 2018. Fedez e Chiara si sono messi insieme nel 2016 e Ferragni ha vissuto per molti mesi a Los Angeles nella villa che ha venduto nel 2020, ndr), e stavamo con Fedez e Chiara a sto strip club, bevemo e ci stavano lui, Wayne e Pyrex e io mi guardavo con Chiara tipo per dire ‘ammazza che cafoni cioè non si fa’”, ha spiegato Tony Effe, e ancora:

“C’era Fedez che c’aveva un po’ di soldi da lanciare, lui c’aveva tutti questi dollari. Era il locale quello famoso dove ci stanno i rockettari impazziti non la roba tipo rap. Arrivamo là io cambio 600 dollari, Fedez 200 dollari“, ha ricordato. “Io arrivo con un pacco grosso di banconote da 1 dollaro e Chiara fa a Fedez: ‘Ma ne hai cambiati così pochi?’, quindi è andato a prenderne altri. Io mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez faceva dai ‘chi prende la fi*a tipo vince una cosa’”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Fedez e Chiara Ferragni romperanno il silenzio in merito alla questione.