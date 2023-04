Fiorello contro Micol Incorvaia: “Svegliata alle 9:30 dal corriere? Ci dispiace. Ma perché è Vip?”

L’ironia di Fiorello si è scagliata a ruota libera contro l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Micol Incorvaia, dopo aver appreso della disavventura che l’ha vista alle prese con un corriere “troppo mattiniero”.

Fiorello contro Micol Incorvaia: “Svegliata alle 9:30 dal corriere? Ci dispiace”

Le parole pronunciate da Micol Incorvaia in merito allo sconsiderato corriere che l’ha tirata giù dal letto alle 09:30 del mattino hanno rimbalzato da una testata giornalistica all’altra e non solo. La battuta dell’ex gieffina è diventata oggetto di scherno anche nel corso dell’ultima puntata di Viva Rai 2, andata in onda nella mattinata di mercoledì 26 aprile.

La vicenda, infatti, è stata commentata da Fiorello che ha riassunto così la sventurata circostanza resa nota dalla stessa influencer. “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia”, ha esordito lo showman. “Mettetela a tutto schermo. Io sono senza parole. ‘Il corriere ha suonato alle 9.30, mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta’”.

Dopo aver mostrato la notizia “a tutto schermo”, trascorsi alcuni attimi di silenzio, il conduttore ha affermato con ironia e sarcasmo: “Sto pensando a Micol Incorvaia. Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera… Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”.

L’ironia dello showman: “Ma perché è vip? Che lavoro fa?”

Il racconto della Incorvaia, nonostante il tono ironico usato dall’influencer nelle sue Instagram Stories, non ha evidentemente incontrato il gradimento di Fiorello che ha continuato a stuzzicare la ragazza a distanza.

“Sai perché è vip? Non lo so perché è vip”, ha ammesso, rivolgendosi ai colleghi presenti nel glass di Viva Rai 2. “Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi. Quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio, il quale si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni”, ha aggiunto il conduttore. E ha concluso: “Noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà”.

Il siparietto di Fiorello ha mandato su tutte le furie gli Incorvassi ossia il fandom che sostiene la coppia composta da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che hanno puntato il dito contro i giornalisti. La categoria è stata accusata di aver distorto il racconto dell’ex gieffina sulla vicenda e di aver taciuto il fatto che l’influencer avesse riportato l’aneddoto con autoironia e ammettendo il suo “vizio” di svegliarsi tardi.