L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella è stata derubata presumibilmente nell’hotel in cui stava alloggiando. La giovane napoletana si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social network, in particolare sulle sue storie Instagram.

Teresa Langella protagonista di un brutto episodio: è stata derubata in hotel

Fortunatamente il danno che ha subito la Langella, sebbene si tratti comunque di un furto, non è stato dei peggiori in quanto le sono stati sottratti solo i soldi. Documenti, portafogli ed oggetti personali sono quindi al sicuro.

Parlando di sicurezza, però, Teresa Langella ha detto di non sentirsi più a suo agio a lasciare effetti personali in albergo dopo questa brutta esperienza e, tra le ultime storie che ha condiviso oggi, 26 aprile 2023, ha affermato:

“Che brutto non sentirsi al sicuro in nessuna parte del mondo”.

Dove si trovava Teresa Langella

L’ex tronista di Uomini e Donne si trova sull’isola di Mauritius, in Africa. Proprio lì è avvenuto il furto e Teresa Langella presume che si sia verificato all’interno di hotel in cui ha soggiornato. Non ricorda con precisione quale possa essere la struttura in cui è stata derubata in quanto ne ha cambiate numerose durante il suo viaggio. Il suo primo commento a caldo, prima di analizzare la vicenda, è stato:

“È una sensazione terribile. Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i “ricordi” più belli, i sacrifici più grandi della tua vita. Un estraneo che, senza permesso, entra in “casa tua” e fa quello che vuole è orribile. NON SI FA! Non c’è più umanità. Ma una mano sul cuore non ve la passate?“.

Subito dopo il furto, nonostante sia rimasta la rabbia e il trauma di questa esperienza, Teresa Langella ha ripreso a condividere storie relative al suo lavoro e alla sua vacanza lasciandosi alle spalle il brutto episodio che l’ha vista protagonista.