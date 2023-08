Disavventura in Africa per Fiorello: gli hanno tolto un dente con una tenaglia.

Fiorello ha raccontato un aneddoto del passato, quando in Africa gli tolsero un dente con una tenaglia, frantumandogli l’osso della mascella. Come al solito, lo showman riesce ad utilizzare l’ironia anche con gli argomenti più delicati.

Intervistato dal Corriere della Sera, Fiorello ha raccontato una disavventura che ha avuto agli inizi della sua carriera. Aveva terminato la stagione turistica in Sicilia e lo mandarono in Africa. E’ qui che, spaesato come non mai, si è visto togliere un dente con una tenaglia. Il risultato? L’osso della mascella frantumato.

Il racconto spassoso di Fiorello

Fiorello ha così raccontato il suo arrivo nel villaggio Valtur in Costa d’Avorio:

“Fu la prima volta che presi l’aereo, a 23 anni e mezzo. Quando arrivo in Africa e scendiamo sentivo un caldo dell’inferno e credevo fosse colpa dei motori dell’aereo e invece più mi allontanavo dall’aereo più faceva caldo, c’erano 50 gradi all’ombra e il 98% di umidità. (…) Perdo 10 kg perché mangiavo solo ananas e mi ricordo che lì mi tolsero un dente, mi portarono da un dentista che in quei giorni non aveva corrente elettrica, questo mi tolse il dente praticamente a mani nude, con un caz.. di tenaglia”.

La disavventura in Africa gli ha lasciato qualcosa

La disavventura in Africa, oltre al dente in meno, gli ha lasciato un segno con cui fa i conti ancora oggi. Fiorello ha ammesso: