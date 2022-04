Firenze, 70enne abusava di una bambina di 11 anni in cambio di 5 euro

Il 70enne di Firenze che abusava di una bambina di 11 anni è stato condannato a 15 anni di carcere.

Per quasi tre anni un 70enne di Firenze ha abusato sessualmente di una bambina di 11 anni. L’uomo ha agito dopo aver ottenuto la fiducia dei genitori della piccola.

Uscirà di galera dopo gli 80 anni dato che il 70enne è stato condannato a 15 anni di reclusione. Questo è il verdetto per il mostro che ha abusato dall’autunno del 2019 di una bambina di soli 11 anni. Alla giovane vittima, il 70enne offriva in cambio del suo silenzio e di prestazioni sessuali una cifra pari a 5 o 10 euro. L’uomo era in contatto con la vittima in quanto la accompagnava nei luoghi in cui faceva sport.

Oltre alla ragazzina di 11 anni vi erano anche altri bambini che il 70enne accompagnava. Stranamente, però, lei era sempre l’ultima ad essere riportata a casa.

I genitori della vittima si fidavano di lui

Forse i genitori della piccola erano troppo impegnati per accompagnarla a fare sport e come loro anche tanti altri. Molto spesso giovani e anziani, a volte per soldi altre per diretta conoscenza con le famiglie, mettono a disposizione le proprie vetture per dare un passaggio ai più giovani a scuola o nei centri sportivi.

Nel caso del 70enne non è noto se lo facesse per denaro, ciò che è certo è che si era guadagnato la fiducia dei genitori della sua vittima.