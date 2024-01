Il conducente, la cui patente era in regola, è ora indagato per omicidio stradale

Nel pomeriggio di ieri, martedì 16 gennaio, un uomo di 80 anni è stato travolto e ucciso da un auto mentre camminava con la moglie e la figlia in via del Mezzetta, nella zona di Coverciano. Alla guida dell’auto, un’Audi, c’era un 90enne, in possesso di regolare patente.

90enne alla guida travolge un uomo

Damiano Vignoli, la vittima, era andato insieme alla moglie e alla figlia per fare delle commissioni alle Poste e stava rincasando quando un’Audi, diretta verso Campo di Marte, lo ha colpito in pieno, sotto gli occhi dei familiari. L’uomo aveva qualche problema di deambulazione e si aiutava con un bastone e forse, anche per questo, non è riuscito a schivare l’auto che arrivava dalla sua sinistra. Per l’80enne non c’è stato nulla da fare: una volta giunta sul posto l’ambulanza, i medici ne hanno constatato la morte.

Indagato per omicidio stradale

Il 90enne alla guida dell’auto è ora indagato per omicidio stradale: è risultato negativo al test dell’alcol e la sua patente era in regola. Secondo quanto ricostruito al momento, il conducente non è riuscito a frenare in tempo alla vista del pedone.

