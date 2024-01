Roma, 14 enne in vacanza cade dalla finestra di un B&B: è in gravi condizioni

Roma, vacanza si trasforma in tragedia

Un adolescente americano di 14 anni era in vacanza insieme alla sua famiglia a Roma. La vacanza si è però trasformata in una tragedia. Il ragazzo è infatti precipitato da una finestra ed ora le sue condizioni di salute sembrano essere particolarmente gravi.

14enne cade dalla finestra a Roma

Tutto è accaduto prima dell’alba di questa mattina, mercoledì 17 gennaio, intorno alle ore 4,30. Il 14enne si trovava presso una struttura di bed and breakfast, nella zona centrale di Roma, proprio vicino al noto Corso Vittorio Emanuele II. La dinamica non è ancora del tutto chiara ma si pensa che sia stato un incidente accidentale, non voluto. Il giovanissimo è quindi caduto dalla finestra del terzo piano, della location in cui stava soggiornando con la famiglia precipitando nel vuoto.

Roma, le condizioni del 14enne

Come vi stavamo anticipando, pare che l’adolescente sia grave. Subito dopo il terribile accaduto, un’ambulanza è intervenuta e lo ha trasportato presso l’Ospedale Bambin Gesù dove ha avuto un accesso in codice rosso. Secondo le ultime notizie giunte, il 14enne si troverebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la prognosi è riservata.

Quello che tutti ci auguriamo è che il ragazzo possa rimettersi il più presto possibile.