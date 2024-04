Un uomo di 72 anni è morto improvvisamente durante un'escursione sulla via degli Dei a Firenzuola, in provincia di Firenze. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Escursionista muore per un malore a Firenzuola

Il gruppo si trovava sulla via degli Dei a Firenzuola, in provincia di Firenze. Qui la vittima stava facendo una passeggiata e non è chiaro cosa sia accaduto.

Subito i soccorsi si sono portati sul posto, nella zona del Monte Gazzarro, insieme ai vigili del fuoco di Firenze e ai soccorritori alpini. Sul posto anche i carabinieri per indagare sull’accaduto.

Escursionista morto a Firenzuola, l’intervento dei soccorritori

La tragedia è avvenuta in pochi minuti e anche se i soccorsi sono intervenuti subito sul posto, l’uomo era già deceduto e gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata trasportata via dai soccorritori su un mezzo fuoristrada, per procedere con l’autopsia. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto e i carabinieri stanno interrogando i presenti per capire esattamente cosa sia accaduto.

Sembra essere successo tutto improvvisamente, si pensa a un infarto ma ancora è presto per avanzare ipotesi certe. Bisognerà attendere l’esito degli esami autoptici.