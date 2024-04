Eike Schmidt è il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra: lo ha annunciato lui stesso convocando questa mattina la stampa in piazza della Signoria, proprio sotto Palazzo Vecchio.

Le parole di Eike Schmidt a Firenze

«Sciolgo ufficialmente la riserva e mi candido a sindaco di Firenze. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna. Oggi inizio anche con la parte pratica, con la costituzione del comitato elettorale. Ci sono almeno due gruppi di persone che si sono trovate a lavorare per formare una o due liste civiche, vedremo se saranno una o due. Con loro finalizzeremo il programma. Con le persone a me vicine abbiamo lavorato già sul programma in questi mesi. A breve annuncerò data e luogo in cui presenterò il mio programma».

Schmidt e l’appoggio dei cittadini a Firenze

«Da luglio dello scorso anno quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, c’erano dei fiorentini che mi fermavano per strada incoraggiandomi a candidarmi a sindaco. Ho chiesto a loro cosa deve essere fatto meglio rispetto ad adesso e quali sono i loro problemi e ho raccolto nel tempo tutta una serie di osservazioni su problemi, oltre a quelli che ho visto io in prima persona, sia nel centro che negli altri quartieri».

Le parole di Maurizio Gasparri dopo la notizia della candidatura di Schmidt

Il senatore di Forza Italia ha affermato: