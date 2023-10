Una rissa è degenerata a Firenze e un uomo è stato aggredito con mazza e coltello. I Carabinieri lo hanno trovato per terra.

Firenze, uomo aggredito con mazza e coltello

I carabinieri si sono recati nel parco delle Cascine a Firenze dopo aver ricevuto una segnalazione per una rissa. Hanno trovato a terra un uomo con contusioni e ferite da taglio in diverse parti del corpo. Le altre persone coinvolte nella rissa erano già scappate. Il ferito è stato trasferito dal 118 all’ospedale di Careggi in codice di massima urgenza, mentre gli agenti, con il supporto della polizia, hanno subito dato il via alle indagine per rintracciare i responsabili.

Uomo aggredito a Firenze: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe trattato di un’aggressione ai danni di un cittadino peruviano da parte di quattro o cinque persone che lo hanno picchiato con una mazza da baseball e ferito con un coltello al volto e ad un braccio. Dopo le prime medicazioni, la vittima è stata trattenuta in ospedale con una prognosi di 40 giorni. Fortunatamente l’uomo è fuori pericolo.