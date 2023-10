Il medico e immunologo divenuto molto noto per le sue apparizioni sul piccolo schermo durante la pandemia Covid, Francesco Le Foche, è stato brutalmente aggredito a Roma da un paziente. In considerazione delle informazioni sinora diffuse, l’esperto verte in gravi condizioni di salute.

Immunologo aggredito a Roma, Francesco Le Foche è grave

Il paziente ha aggredito Le Foche intorno alle ore 18:00 di giovedì 5 ottobre mentre si trovava a visita nello studio medico dell’immunologo, ubicato in via Po’, nei pressi di Villa Borghese e Piazza Fiume, a Roma. L’uomo, identificato come un 36enne italiano arrestato dagli uomini della Polizia di Stato, ha accusato il medico di avergli somministrato una terapia sbagliata.

A seguito del pestaggio, l’immunologo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I presso il quale è ricoverato in prognosi riservata. Pare abbia riportato un trauma cranico-facciale e la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale.

Paziente arrestato per tentato omicidio

Agli agenti del commissariato Villa Glori che lo hanno arrestato, il 36enne ha raccontato di soffrire di un’infezione alla colonna vertebrale e di essere certo che l’esperto lo abbia curato con terapia e farmaci sbagliati.

Stando a quanto riportato da RomaToday, il paziente avrebbe assalito Le Foche colpendolo ripetutamente a mani nude.

L’uomo, posto in stato di fermo, dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio. Al momento, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.