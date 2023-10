Firenze, appartamento in fiamme: 52enne in ospedale

Vicchio, appartamento in fiamme: l'incendio ha distrutto l'abitazione all'interno del tetratetto, tanto da renderla inagibile, invadendo le altre stanze dell'edificio.

Un incendio avvenuto in un appartamento di Vicchio (Firenze) ha causato il ferimento di un uomo di 52 anni, trasportato in ospedale. L’incendio è divampato la mattina del 6 ottobre a Vicchio (Firenze). Le fiamme si sono sviluppate al primo piano del tetratetto, invadendo anche le altre stanze. L’appartamento in fiamme è risultato purtroppo essere inagibile, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze intervenuti dal distaccamento di Borgo San Lorenzo, coadiuvati da una squadra di Pontassieve.

Appartamento in fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco

La mattina del 6 ottobre si è verificato un incendio in un appartamento a Vicchio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e successivamente avviato operazioni di raffreddamento e bonifica per garantire la sicurezza dell’area. Sono sono stati inoltre chiamati i carabinieri e il personale medico del 118, che ha trasportato un uomo di 52 anni all’ospedale di Borgo San Lorenzo per le cure necessarie.

Appartartamento in fiamme: le operazioni di bonifica

Nonostante l’appartamento non sia più agibile sono state efettuate tutte le opportune operazioni di raffreddamento e di bonifica. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio.

Appartamento in fiamme: altro incendio a Roma

Oltre al caso di Vicchio c’è da segnalare che nel pomeriggio del 5 ottobre, la polizia delle Volanti della Questura di Roma è intervenuta presso il “Marco Simone Golf & Country Club”, luogo in cui si è svolto di recente il torneo internazionale “RYDER CUP 2023”. Il torneo ha visto la competizione tra una squadra di 12 giocatori statunitensi e una squadra di 12 giocatori europei, con la vittoria finale di quest’ultima.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato causato da un ampio incendio che ha interessato uno dei padiglioni principali allestiti per il torneo “RYDER CUP 2023”. Questo padiglione, noto come “PARTNER PAVILLION”, stava attualmente subendo la fase di smontaggio dopo la conclusione della competizione. Durante i giorni del torneo, il padiglione aveva ospitato vari sponsor dell’evento e i loro ospiti, offrendo loro servizi di ospitalità. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti numerosi veicoli dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per tutta la notte per contenere l’incidente.