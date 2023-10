Guerra in Ucraina, il messaggio di Mattarella: "Sostegno a Kiev anche per evi...

Guerra in Ucraina, il messaggio di Mattarella: "Sostegno a Kiev anche per evi...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si trova in Portogallo al vertice dei Capi di Stato.

Mattarella sta partecipando al panel su ‘La strada verso le prossime elezioni del Parlamento europeo e altre sfide dell’Unione europea‘.

Nel suo discorso, il Presidente della Repubblica, ci ha tenuto a sostenere Kiev anche per evitare una guerra come quella del ’39.

Leggi anche: Monete da 1 euro rare: possono valere fino a mille euro

Le parole di Mattarella

“È motivo di tristezza vedere tante vite stroncate, tanta distruzione, immani risorse finanziarie bruciate in armamenti, ma quanto stiamo facendo tutela la pace mondiale. Naturalmente, l’auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera“, ha dichiarato Mattarella.

“Se l’Ucraina cadesse, assisteremmo a una deriva di aggressioni ad altri paesi ai confini con la Russia e questo, come avvenne nel secolo scorso tra il ’38 e il ’39, condurrebbe a un conflitto generale e devastante“, ha spiegato il Presidente.

Attacco russo a Kharkiv

Il giorno dopo dell’attacco missilistico da parte della Russia che ha ucciso più di 50 persone, le Nazioni Unite hanno deciso di mandare una squadra nel villaggio di Groza per un’ispezione.

“Una squadra sul campo delle Nazioni Unite è stata inviata per ispezionare l’attacco della Russia al villaggio di Groza, nell’Ucraina orientale“, è quanto si legge nel rapporto.

Elizabeth Throssell, portavoce dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite, ha dichiarato: “L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, che ha constatato di persona l’impatto terribile di tali attacchi è profondamente scioccato e condanna questi omicidi“.

La portavoce ha affermato che una squadra è stata inviata sul posto per parlare con i sopravvissuti e raccogliere maggiori informazioni sull’attacco in cui sono rimaste uccise almeno 52 persone.

Leggi anche: Reggio Emilia: operaio muore schiacciato da una ruspa