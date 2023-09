L’accordo è stato firmato a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dai rappresentanti di Confersercenti, Confcommercio e Federdistribuzione.

Firmato il patto anti-inflazione, Meloni: “Aiutiamo le famiglie”

Quello che è stato ribattezzato “patto anti-inflazione” prevede un ribasso dei prezzi dei beni di prima necessità, per un trimestre. Dal 1° ottobre al 31 dicembre, infatti, si potrà usufruire di un insieme di prodotti alimentari di base e di largo consumo a prezzi ribassati o calmierati. Già da ottobre si potranno trovare beni di prima necessità scontati del 10%. Secondo le stime degli esperti, questo porterà ad un risparmio medio di circa 150 euro per famiglia, che scenderà a 100 euro se si considera la sola spesa alimentare. I prodotti oggetto del ribasso saranno contrassegnati ad un bollino tricolore, autorizzato dal Governo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre, finanzierà una pubblicità progresso che ne incentivi l’acquisto.

Patto anti-inflazione: quali prodotti include

I primi prodotti ad essere ribassati saranno quelli di prima necessità, fra cui: pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, ma anche saponi, detergenti, pannolini e farmaci di largo consumo. L’accordo è stato accolto con favore anche dai titolari di grandi e piccole attività, compresi negozi di vendita al dettaglio, farmacie e parafarmacie. Anche i grandi supermercati sono scesi in campo per contrastare l’inflazione, con oltre 25mila punti vendita. Tra le catene che hanno aderito spiccano: Carrefour, Conad, Decò, Esselunga, Famila, Lidl e Pam.

La soddisfazione del Governo

“È un patto importante e significativo” ha dichiarato Adolfo Urso “nel metodo, perché le associazioni lo sottoscrivono volontariamente, e nel merito, per raggiungere un obiettivo condiviso, che è quello di ridurre l’inflazione e sostenere il potere d’acquisto delle nostre famiglie”. Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è detta molto soddisfatta dell’accordo raggiunto: “Questo patto è uno strumento attraverso cui lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo. Un’iniziativa che va al di là del valore economico, è un bel messaggio alla nazione, agli italiani, sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi” e ha aggiunto: “È una sperimentazione di tre mesi, aiutiamo famiglie”.