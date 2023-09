Oscar Del Dò, pilota della Freccia Tricolore che si è schiantata a Caselle, è stato dimesso dall’ospedale. Le sue prime dichiarazioni sono state per la piccola vittima dell’incidente.

Incidente Freccia Tricolore, il pilota: “Penso solo alla bambina”

Oscar Del Dò, pilota della Freccia Tricolore che si è schiantata a Caselle, scatenando la morte di Laura Origliasso, bambina di 5 anni, è stato dimesso dall’ospedale. “Sono addolorato, sto pensando alla piccola Laura” ha dichiarato ai suoi colleghi. Il velivolo è caduto circa 30 secondi dopo il decollo. A causare il problema al motore sarebbe stato l’impatto con degli uccelli e secondo le prime indagini si parlerebbe anche di un allarme ignorato. Il generale Luigi Del Bene, alla guida del Comando delle forze da combattimento di Milano, ha descritto il maggiore “in buono stato fisico ma moralmente provato per la fatalità accaduta“, come riportato dal Corriere della Sera.

Incidente Freccia Tricolore: l’inchiesta

Per l’incidente è stata aperta un’inchiesta per disastro e omicidio colposo. Il pilota sarà iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto. L’ipotesi è che l’incidente sia stato provocato da un bird strike. L’aereo era appena decollato e dopo 30 secondi era già precipitato, prendendo fuoco. Almeno uno degli uccelli sarebbe entrato nella presa d’aria, impattando il motore, che si sarebbe spento. Il pilota ha cercato di recuperare la situazione, ma la quota e la velocità bassa non gli avrebbero consentito di avere il tempo necessario per provare un ciclo completo di riaccensione. Per questo ha posizionato l’aereo in modo da evitare le case, prima di attivare il dispositivo di espulsione dalla cabina. Purtroppo non ha potuto evitare il coinvolgimento dell’auto della famiglia Origliasso.