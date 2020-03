Coronavirus: Napoli (Fi), 'frontiere chiuse, finito Schengen?'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "La Germania ha deciso di chiudere le frontiere con Francia, Svizzera e Austria: lascerà passare le merci ma non le persone. La Francia ha invece deciso di rafforzare i controlli alla frontiera con la Germania, ma lascerà transitare merci e transfrontalieri. L’Austria ha chiuso la frontiera con l’Italia. È un panorama inquietante e desolante". Lo dice Osvaldo Napoli di Fi.

"L'Europa che tutti aspettavamo solidale e pronta a condividere materiale sanitario e aiuti per fronteggiare la minaccia del coronavirus, si scopre invece impaurita e alza i ponti levatoi. Vince il motto: ognuno per sé e Dio per tutti – continua – Non manca molto, di questo passo, a proclamare la fine degli accordi di Schengen sulla libera circolazione di uomini, merci e capitali.

Il richiamo della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, a fornire le mascherine ai Paesi più in difficoltà come l’Italia, è un messaggio che apre alla speranza. E si rafforza con la decisione di vietare la vendita di dispositivi sanitari fuori dall’Unione europea. Unione mai come adesso vicina a collassare se a prevalere saranno gli egoismi nazionali".