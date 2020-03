Coronavirus: Gallera, 'orgoglio ospedale Fiera, al servizio Italia ed Europa'

Milano, 30 mar. (Adnkronos) – "Questo è l'orgoglio lombardo, la Lombardia che costruisce speranza, io sono molto emozionato ed orgoglioso di chi materialmente ci ha dato una mano a costruire tutto questo, di chi come il presidente Fontana per primo ha voluto gettare il cuore oltre l'ostacolo, dei medici e degli infermieri. E' il luogo plastico del sistema lombardo che dà speranza alle persone, è quello che faremo qui. E' un ospedale creato dalla Regione Lombardia, abbiamo ancora bisogno di medici e infermieri che hanno voglia venire a fare esperienza qui, in un ospedale che sarà al servizio del Paese e magari anche dell'Europa". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera interviene in diretta Facebook dall'ospedale in Fiera a Milano, alla vigilia dell'inaugurazione dei primi moduli della struttura covid nata per l'emergenza coronavirus.