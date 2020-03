Coronavirus: Tajani, 'Ue poco solidale, Orban frutto cattive politiche europee'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "In queste ore stiamo discutendo con il Partito Popolare Europeo su come affrontare il Coronavirus. L'Europa non sta gestendo al meglio questa crisi, c'è poca solidarietà". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, a 'Un giorno da Pecora'.

"Le istituzioni europee, come il Parlamento qualcosa stanno facendo, sicuramente ci sono problemi di comunicazione, in merito alle decisioni prese. Serve un'azione più forte e collettiva. Quello delle mascherine è uno scandalo; il governo si deve impegnare a fornire a tutti gli operatori sanitari gli strumenti necessari per la protezione".

"Anche il Presidente Berlusconi si sta adoperando continuamente per superare questa crisi. La scelta ungherese, è il frutto delle cattive politiche intraprese dalle Istituzioni Europee".