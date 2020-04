Coronavirus: Ciambella-Angelucci (Pd), 'sostegno a scuole paritarie'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – "Anche le scuole paritarie avvertono le pesanti conseguenze economiche del blocco delle attività didattiche e della crisi economica della famiglie. La chiusura di queste scuole comporterebbe un collasso dell’intero sistema scolastico nazionale, la perdita del lavoro di più di 160.000 docenti e operatori professionali oltre a significare una discriminazione per le famiglie di quasi 1 Milione di studenti a cui non si garantirebbe più un diritto costituzionale fondante (Art. 26), quello di scegliere il tipo di educazione da dare ai propri figli nelle scuole statali paritarie". Lo dichiarano in una nota Luisa Ciambella e Mariano Angelucci, membri dell’assemblea nazionale del Partito Democratico.

"A settembre inoltre se questo sistema educativo dovesse implodere più di 500.000 studenti si riverserebbero nel sistema pubblico con un aumento di costi stimato intorno a 5 miliardi di euro.

Pertanto chiediamo che il Governo riconosca appropriati ammortizzatori sociali per le famiglie e le scuole paritarie, prevedendo la detraibilità integrale delle rette versate dalle famiglie nei mesi di chiusura delle scuole a causa del Coronavirus".

"Chiediamo di considerare il finanziamento delle tecnologie di didattica a distanza e di strumenti per alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole parificate statali. Chiediamo di sostenere il costo del personale docente dedicato agli alunni disabili compresi gli i ragazzi affetti da autismo che ora possono contare solo sulle loro famiglie. Chiediamo di semplificare la procedura e aumentare i fondi per finanziare le scuole paritarie che sono in difficoltà per il mancato pagamento delle rette da parte delle famiglie".