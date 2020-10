Mediaset: riconoscimento 'Airc-Credere nella ricerca', premiata da Mattarella

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Mediaset il premio “Airc-Credere nella ricerca”, un riconoscimento "frutto della segnalazione della Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro che ha evidenziato al presidente il ventennale sostegno garantito da Mediaset alla ricerca sui tumori attraverso Mediafriends", spiega una nota.

Mediafriends è la onlus voluta e fondata nel 2003 da Pier Silvio Berlusconi che ne è presidente. Attraverso la generosità dei telespettatori di Mediaset, la onlus ha raccolto finora circa 80 milioni di euro di cui hanno beneficiato oltre 180 associazioni solidali. Strutture che hanno portato a termine 250 diversi progetti, dall’assistenza socio-sanitaria alla ricerca scientifica fino all’acquisto di apparecchiature ospedaliere, in Italia e nel mondo.

Per Mediaset, "la beneficenza è una cosa seria.

E la caratteristica unica che distingue Mediafriends è che tutti i fondi raccolti, dal primo all’ultimo centesimo, vengono distribuiti integralmente alle associazioni benefiche, mentre ogni tipo di spesa è totalmente a carico di Mediaset. Una gestione virtuosa garantita – sottolinea – dalla serietà e dall’efficienza del segretario generale di Mediafriends Massimo Ciampa e dalla vigilanza esercitata in primis dai programmi Mediaset che controllano scrupolosamente l’impiego dei fondi raccolti e ogni aspetto operativo e amministrativo dei progetti finanziati.

Mediafriends e Pier Silvio Berlusconi non solo continueranno a sostenere chi ha bisogno ma si impegneranno per dare una mano anche ad affrontare l’emergenza sanitaria in atto", conclude la nota.