Covid: Francia, ricoverata ministra Cultura Bachelot**

Parigi, 24 mar. (Adnkronos) – La ministra della Cultura francese Roselyne Bachelot è stata ricoverata in ospedale per complicanze legate al coronavirus. Lo riporta l'emittente Bfmtv sottolineando che Bachelot è la seconda ministra francese a essere ricoverata per Covid-19 dopo quella del Lavoro Elisabeth Borne.