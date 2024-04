Flavia Vento: la verità sulla storia con Francesco Totti

A distanza di vent’anni dal flirt con Francesco Totti, Flavia Vento ha vuotato il sacco. Lei e il Capitano si sono amati e l’ultimo incontro è avvenuto qualche giorno prima del matrimonio con Ilary Blasi.

Intervistata dal settimanale DiPiù, Flavia Vento ha finalmente vuotato il sacco sulla relazione con Francesco Totti. Bisogna fare un salto indietro nel tempo di 20 anni, quando entrambi erano giovani e, forse, spensierati. La showgirl ha esordito:

“In tutti questi anni mi sono presa solo insulti, parole irripetibili da parte dei tifosi della Roma e sono stata etichettata come una bugiarda sia da Ilary sia da Francesco, quando da quest’ultimo, in particolare, mi sarei aspettata invece un ringraziamento . Sì, un grazie per essere stata zitta, discreta, un grazie per avere difeso la sua vita e il suo matrimonio, con il mio silenzio e, invece, ecco come sono stata ripagata. Perché la verità è un’altra, ho avuto paura all’inizio, è vero. Per questo, in un primo momento, ho ritrattato e ho cercato di non parlarne più. Poi sono credente e per me il matrimonio è un vincolo sacro, c’erano anche bambini di mezzo, non volevo farli soffrire. Ecco, ho cercato di tutelare tutti, tranne me stessa”.

Flavia Vento ha proseguito parlando di due tappe nella relazione con Francesco Totti, una nel 2001 e l’altra nel 2005. Ha raccontato:

Dopo la prima frequentazione nel 2001, Flavia e Francesco hanno avuto un ritorno di fiamma nel 2005, quando lui stava per sposare Ilary Blasi, già incinta del primogenito Cristian. La showgirl ha raccontato:

“Fu un incontro casuale. Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Questo lo ha scritto anche Francesco nel suo libro, ma non ha raccontato il resto. Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza. Ero convinta che non sarebbe finita lì, che Francesco sarebbe stato in crisi all’idea di sposarsi. Era troppo forte quello che avevamo vissuto. Almeno da parte mia. Invece non mi è arrivato neanche un messaggio e anche io, ferita, non l’ho più cercato. Mi sono sentita usata, non me lo meritavo, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni”.